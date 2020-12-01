أشرف قاسم: وافقت على العمل بالزمالك فى أقل من دقيقة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أن المهمة صعبة فى الفترة المقبلة موضحاً أن وجود أبناء النادي فى هذه الفترة مهم للغاية.

وقال قاسم فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "فى أقل من دقيقة تمت الموافقة على المهمة لأننى بكل تأكيد أوافق على أى منصب بالنادي لأني هذا دورنا كأبناء القلعة البيضاء وجميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على أعلى مستوي".

وأضاف: "تم قيد القائمة الأولي لفريق الزمالك باتحاد الكرة دون أدني مشكلة وكاسونجو هو اللاعب الوحيد الذي خرج من قائمة القلعة البيضاء".

ويذكر أن الزمالك خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي بهدفين لهدف.

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