شاهد.. تعليق ناري من أحمد موسى على شائعات التعديل الوزاري الجديد

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أوضح الإعلامي، أحمد موسى، حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لا حقيقة لما أذيع عن إجراء تعديل وزراي، التعديل المنتشر على السوشيال ميديا هي مجرد أكاذيب وهدفه البلبلة والإثارة".



وأضاف "لا صحة لوجود تعديل وزاري حاليا، وإجراء أي تعديل يحتاج إلى عرضه على البرلمان، والبرلمان حاليًا في إجازة حتى 15 ديسمبر المقبل".



وأشار إلى أن هناك إجراءات كفلها الدستور والقانون في حالة وجود تعديل وزاري، موضحًا أن هذه الإجراءات تؤكد ضرورة عرض أي تغيير وزاري على البرلمان.



وتابع "يا جماعة سيبوا الحكومة تشتغل، ورئيس الوزراء راجل نقدر نقول عليه شغيل، وحكومته لا تنام، وكل ما أذيع هدفه إثارة البلبلة والفوضى في الحكومة".