عصام مرعي يوجه نصيحة للاعبي الزمالك

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أنه يجب على لاعبي الفريق الأبيض نسيان الهزيمة من الاهلي للتركيز فى لقاء الغد أمام طلائع الجيش بكأس مصر.

وقال مرعي فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "مباراة طلائع الجيش توازي مباراة الأهلي فى نهائي أفريقيا لذا يجب على اللاعبين التركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة".

وأضاف: "من الممكن أن تكون هناك مواجهة جديدة بين القطبين حال فوز الزمالك على طلائع الجيش وتخطي الأهلي نادي الاتحاد السكندري وفى هذه الحالة يرد لاعبو الأبيض الاعتبار".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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