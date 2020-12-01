نتائج كبيرة وتعادلات مثيرة باليوم الأول للجولة الثالثة من دوري مراكز الشباب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
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انتهت مباريات اليوم الأول من الأسبوع الثالث للنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت مباريات اليوم الأول في كافة محافظات مصر نتائج مثيرة، في الوقت الذي تأجلت فيه بعض المباريات بمحافظة دمياط.

ففي محافظة القاهرة فاز مركز شباب الزاوية الحمراء على القاهرة الجديدة 5-1، الشرابية على الأمل 3-0، البساتين على عرب الحصن 3-2، المستقبل على المعادي الجديدة 2-1، الإمام والتونسي على زهراء مصر القديمة 4-2، بينما انتهت مواجهة عزبة النخل مع منشية ناصر بالتعادل 1-1.

وفي محافظة الجيزة تعادل مركز شباب أبو النمرس مع الصفا 3-3، بينما تفوق الحوامدية على الشنباب 3-1، أبو برجوان قبلي على ميت قادوس 2-1، العطف على البليدة 2-1، الكداية على البرميل 3-2 والديسمي على عرب القميعي 2-0.

أما محافظة القليوبية فشهدت تعادلين خلال مباراتي تصفا مع الإصلاح الزراعي 1-1 والمنزلة مع أجهور الكبرى بنفس النتيجة، بينما تفوق كفر تصفا على أسنيت 4-1، شبلنجة على كفر طلحة 2-0، منشأة الأهالي على أجهور الصغرى 3-2 وبهادة على العمار الكبرى 4-0.

محافظة الاسكندرية شهدت تعادلًا واحدًا خلال مباراة ابيس 2 والسيوف بنتيجة 2-2، بينما تفوق العامرية على الحرية مريوط 2-1، أبو سمبل على حارس 3-2، طيبة على الناصرية 2-0، النصر على الأنفوشي 4-2 وأبيس 10 على الحرية 3-1.

نتائج كبيرة شهدتها محافظة كفر الشيخ بتفوق كفر مجر على شباس الشهداء 7-2، فوة على المنشأة الصغرى 5-3، كفر الشيخ على الفيروز 5-0، الجرايدة على زراعة ميت علوان 5-0، بينما تفوق دفرية على متبول 2-0 ومحلة أبو علي على شباس عمير 2-1.

وتأجلت مباراتي السنانية مع السيالة ومدينة دمياط مع الخياطة لوقت لاحق، بينما تفوق الشعراء على عزبة البرج 2-0، تفتيش السرو على كفر المنازلة 4-1، كفر سليمان على الغوايين 2-0، وانتهت مواجهة أبو جريدة مع السوالم بالتعادل 2-2.

وفي أكبر حصيلة تهديفية خلال الجولة، نجح المدينة في الفوز على المثلث بنتيجة 6-5 في محافظة السويس، والتي شهدت تعادل قرية عامر مع الرائد سلبيًا، وانتصار الحرية على الشلوفة 2-1.

وشهدت محافظة مطروح الفوز الأكبر خلال الجولة الثالثة بعدما تفوق السلام على أبو شروف 9-0، إلى جانب فوز سيوة على بهي الدين 4-1، وادي الرمل على الهلال 1-0، أبو سبيحة على سواني سمالوس 2-0، مع تعادل سلبي لسملا في مواجهة النجيلة.

وفي شمال سيناء جاء التعادل المثير بين النجاح ونجيلة بنتيجة 5-5، بينما تفوق 6 أكتوبر على الكوثر 1-0، الميدان على الحسنة 3-0، الخربة على التلول 5-0، أم عقبة على رمانة 3-2 والشهداء على بالوظة 3-0.

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