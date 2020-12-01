وزير الصحة الأسبق يكشف عن موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر (فيديو)

كشف أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عن موعد وصول لقاحات فيروس كورونا إلى مصر.





وقال "حاتم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أعداد الإصابات تزيد، ولم نصل إلى قمة الهرم حتى الآن.





وأشار وزير الصحة الأسبق، إلى أن موعد اللقاحات الجديدة سوف تصل مصر مطلع العام المقبل، مستطردًا: "مع نهاية الشتاء الحالي اللقاحات ستكون متوفرة في مصر وهتكون الكورونا مثلها مثل أي مرض آخر له التطعيم الخاص به".





هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.



