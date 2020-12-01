عادل حمودة: السودان ظهر وسند لمصر.. وزيارة السيسي لجنوب السودان "استراتيجية"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان من أهم الزيارات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس، مؤكدًا أن السودان بشكل عام سواء الشمال أو الجنوب هو ظهر وسند مصر.

وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه حدث خلل في السنوات الماضية لهذا السند بسبب حكم عمر البشير الذي نفذ عمليات إرهابية واستضاف أسامة بن لادن، كما أنه استضاف من نفذوا عملية اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أوباما وتدريبهم في السودان. 

وأشار إلى أن السودان عبارة عن تسع أقاليم يكاد أن يكون كل إقليم دولة بمفرده وما نعرفه عن السودان هو الشمال فقط، مؤكدًا على ضرورة استعادة الروابط بين البلدين، وتقديم خبرات مصر من أجل استفادة جنوب السودان من مواردها المتمثلة في البترول والمساحات الشائعة من الزراعات، خاصة أن هناك شركات مصرية الآن تعمل في جنوب السودان، مشددًا على أهمية العلاقات الحالية مع جنوب السودان من أجل التوصل لتفاهم مشترك في أزمة سد النهضة، قائلًا "مصر هتقدر توصل لحقها في مياه النيل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الفجر السيسي السودان

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمن دول الجوار جزء من أمن مصر.. أبرز رسائل السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني

مساعدات لمواجهة آثار السيول آخرهم.. 3 مواقف مصرية داعمة للسودان

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

محمد علي خير: زيارة السيسي لجنوب السودان في غاية الأهمية لأنها "عمق استراتيجي" لمصر

خبير شئون إفريقية: إتمام الربط الكهربائي بين مصر وجنوب السودان قريبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 م

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

11:59 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!