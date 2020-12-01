عادل حمودة: السودان ظهر وسند لمصر.. وزيارة السيسي لجنوب السودان "استراتيجية"
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان من أهم الزيارات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس، مؤكدًا أن السودان بشكل عام سواء الشمال أو الجنوب هو ظهر وسند مصر.
وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه حدث خلل في السنوات الماضية لهذا السند بسبب حكم عمر البشير الذي نفذ عمليات إرهابية واستضاف أسامة بن لادن، كما أنه استضاف من نفذوا عملية اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أوباما وتدريبهم في السودان.
وأشار إلى أن السودان عبارة عن تسع أقاليم يكاد أن يكون كل إقليم دولة بمفرده وما نعرفه عن السودان هو الشمال فقط، مؤكدًا على ضرورة استعادة الروابط بين البلدين، وتقديم خبرات مصر من أجل استفادة جنوب السودان من مواردها المتمثلة في البترول والمساحات الشائعة من الزراعات، خاصة أن هناك شركات مصرية الآن تعمل في جنوب السودان، مشددًا على أهمية العلاقات الحالية مع جنوب السودان من أجل التوصل لتفاهم مشترك في أزمة سد النهضة، قائلًا "مصر هتقدر توصل لحقها في مياه النيل".
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