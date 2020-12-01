عادل حمودة: السودان ظهر وسند لمصر.. وزيارة السيسي لجنوب السودان "استراتيجية"

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان من أهم الزيارات الاستراتيجية التي قام بها الرئيس، مؤكدًا أن السودان بشكل عام سواء الشمال أو الجنوب هو ظهر وسند مصر.





وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه حدث خلل في السنوات الماضية لهذا السند بسبب حكم عمر البشير الذي نفذ عمليات إرهابية واستضاف أسامة بن لادن، كما أنه استضاف من نفذوا عملية اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أوباما وتدريبهم في السودان.



