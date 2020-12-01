عبد الرحمن أبو زهرة: وفاة زوجتي أصعب لحظة في حياتي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياتة كانت وفاة زوجتة سلوى.

وقال أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج" صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، "لحظة موتها كانت صعبه عليا.. الفنان اللى عنده خيال بيتعذب كل شوية أفتكر كانت قاعدة هنا بنعمل سوا هنا وكان دمها خفيف جدا فى الكوميديا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مسلسل" سالم، مع النجمة زينة، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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