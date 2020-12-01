عادل حمودة: أردوغان مزيج بين هتلر وشارلي شابلن

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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وصف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالظاهرة المحيرة، مشيرًا إلى أنه يجمع في صفاته بين الزعيم النازي أدولف هتلر والممثل الكوميدي شاري شابلن.

وقال "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن تصرفات أردوغان ترجع بالزمن إلى الوراء ويتسبب في تعصب من ناحية الدين والشخصية.

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن الرئيس التركي يعيد من جديد زمن هتلر أو موسليني أو زمن ترامب بطريقة أو بأخرى، موضحًا أن أوباما وصف أردوغان في كتابه "أرض الميعاد" بأنه طويل القامة ويجيد الانحناء.

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عادل حمودة ترامب بوابة الفجر الفجر أوباما أردوغان

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