"مباركة" يحصد جائزة المهرجان المغاربي للفيلم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

فاز فيلم "مباركة" للمخرج المغربي محمد زين الدين بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة الذي اختتم دورته التاسعة، يوم الأحد.

والفيلم من بطولة فاطمة عاطف ومهدي العروبي وأحمد المستفيد وحنان القباني ونسرين آدم.

وقال المخرج المغربي عبد السلام الكلاعي رئيس لجنة التحكيم إن الجائزة ذهبت إلى "مباركة": "لقوة أداء ممثليه، ولعمق رؤيته الإخراجية، وإتقانه التقني، ولفهمه العميق لظروف المنطقة التي صُور فيها".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي "فترية" إخراج وليد الطايع، فيما فاز المغربي حسن بنجلون بجائزة الإخراج عن فيلمه "من أجل القضية".

وأقامت جمعية سيني مغربط الدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للفيلم عبر المنصات الرقمية استثنائيا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 12 فيلما فاز بالجائزة الكبرى فيلم "عطر" للمخرج المغربي الحسين شاني، وذهبت جائزة الإخراج إلى التونسي أمين لخنش عن فيلم "قصة حقيقية".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "طيف الزمكان" للمخرج المغربي كريم تجواوت.

وقال رئيس المهرجان خالد سلي في كلمة الختام: "كنت أظن أن فراق وتوديع الضيوف والمشاركين بعد دورة افتراضية سيكون أخف وأقل تأثيرا من لحظات الفراق بعد نهاية كل دورة من الدورات السابقة، لكن وبكل صدق عندي إحساس بأن الفراق هذه السنة أشد، لأن عدد ضيوفنا ولو على المستوى الافتراضي قد تضاعف مرات ومرات".

وأضاف: "لقد كنا عائلة مغاربية صغيرة، مع تواجد بعض الأصدقاء من خارج المغرب الكبير، وقد صرنا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي عائلة كبرى تمتد إلى كل بقاع العالم".

أخبار تهمك

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!