هاني سعيد يوضح حقيقة رحيله عن بيراميدز

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نفى  هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كل ما أشيع عن تفكيره في الاستقالة من منصبه بنادي بيراميدز والرحيل ورغبته في خوض تجربة قيادة فنية مستقبلا، غير صحيح على الإطلاق، ولا يعرف مصدر هذه الأخبار العارية تماما من الصحة.

أوضح هاني سعيد أنه مستمر في عمله بمنصبه بنادي بيراميدز كمدير رياضي وسعيد للغاية بما حققه مع الفريق منذ توليه المهمة الموسم الماضي، وتحقيق المركز الثالث للدوري والتأهل لكأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، بجانب وصافة الكونفدرالية والوصول للنهائي في إنجاز تاريخي مقارنة بأول مشاركة تاريخية للنادي في البطولة القارية.

شدد سعيد على أنه لا يعلم مصدر الأخبار التي تتحدث عن رحيله عن بيراميدز موضحا أنه مستمر في المنصب ويعمل بكل جهد ولا نية لديه للرحيل واختار عمله الحالي بعد تفكير طويل وقرار باعتزال كرة القدم.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ نصف ساعة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 3 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!