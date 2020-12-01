عادل حمودة: هل أوباما سيحكم أمريكا من وراء الستار؟

Advertisements

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما حصل على جائزة نوبل بشكل غير مبرر.



وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الجميع يتساءل حاليًا هل أوباما هو الذي سيحكم من وراء الستار، خاصة أن بايدن ليس لديه الخبرة الكافية لحكم الولايات المتحدة.

