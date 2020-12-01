رئيس "مكافحة كورونا" يكشف تأثير حصوله على اللقاح الصيني (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، حالته الصحية عقب تناول اللقاح الصيني محل التجارب السريرية في مصر، قائلا: "أنا زي الفل وحالتي جيدة.. أنا وزوجتي وابني".

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التجربة تقوم على الحصول على الجرعتين ثم سحب الأجسام المضادة بعد 3 أسابيع أول مرة، ويتم سحبها مرة أخرى بعد 45 يوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 115911 حالات من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة.



