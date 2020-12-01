تريزيجيه يتعرض لإصابة دامية مع أستون فيلا

أصيب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الانجليزي، بشكل قوي، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتعرض تريزيجية لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من ديكلان رايس لاعب فريق وست هام، في منطقة الجزاء.





اللاعب المصري تعرض للإصابة بنزيف دماء كثيرة في وجهه، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريقه.





يشار إلى أن تريزيجيه غادر أرضية الملعب في الدقيقة 74، ودخل أنور الغازي، بديلا له، ونفذ أولي واتكينز ركلة الجزاء لكنه أهدرها حيث ارتطمت الكرة بالعارضة.



