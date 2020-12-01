تريزيجيه يتعرض لإصابة دامية مع أستون فيلا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أصيب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الانجليزي، بشكل قوي، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض تريزيجية لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من ديكلان رايس لاعب فريق وست هام، في منطقة الجزاء.

اللاعب المصري تعرض للإصابة بنزيف دماء كثيرة في وجهه، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريقه.

يشار إلى أن تريزيجيه غادر أرضية الملعب في الدقيقة 74، ودخل أنور الغازي، بديلا له، ونفذ أولي واتكينز ركلة الجزاء لكنه أهدرها حيث ارتطمت الكرة بالعارضة.

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ 42 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!