شاهد.. "القومية للأنفاق": ما يشهده قطاع النقل حاليًا لم ولن يحدث في تاريخ مصر

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن ما يتم حاليًا غير مسبوق في تاريخ مصر، ولم ولن يتكرر في تاريخ مصر.





وأضاف "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم بدأوا بالعمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبدأوا العمل في القطار السريع بعدة مناطق، والعمل في القطاع الكهربائي بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل.





وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن هناك 12 شركة مصرية تعمل في الخط الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع مترو الأنفاق في مدينة الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيحدث طفرة في مجال النقل في مصر.





في سياق منفصل، كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل إخلاء عقارين بمنطقة الزمالك لبدء أعمال الهيئة، قائلًا إن العقارين 5 و7 مقامين على قطعتين أرض ولهم مدخلين.





وأضاف "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم يقومون بدراسة للمكان والمنشآت قبل بدء أعمال الحفر في أي منطقة وفي أي مشروع، ويطلق عليها دراسة تأثير المنشآت؛ لتأمين العقارات واتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن هذه الدراسات من أساسيات وبديهيات العمل.





ولفت إلى أنهم عندما قاموا بهذه الدراسة وجدوا ميل بالعقارين 5 و7 قبل بدء الأعمال، لافتًا إلى أن الميل بنسبة 19 سم، موضحًا أن الميل المسموح به يكون 9 سم، معلقًا: "حياة السكان أهم من أي حاجة حتى لو كان مشروع قومي كبير".





وتابع: "إذا وجدنا احتمال 1 من مليون نتخذ الإجراءات الاحترازية ونخلي العقار"، لافتًا إلى أنهم استعانوا بأساتذة من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ورأوا أنه يجب إخلاء السكان لحين الانتهاء من الأعمال، وهذا لا يعني أن العقارين آيلين للسقوط، ولكنه إجراء احترازي لتأمين السكان.



