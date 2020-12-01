الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أنه طالب اللجنة المؤقتة توفير كافة مستحقات اللاعبين خلال أسبوعين موضحا أن ذلك من أهم الأشياء فى الفترة الحالية.

وقال قاسم فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "بعض اللاعبين تم وعدهم بزيادة عقدهم خلال القترة الماضية وهناك شروط للموافقة على إحتراف مصطفي محمد ولكن يجب أن يكون التوقيت سليم".

وأضاف: "مصلحة الزمالك أهم من أى شييء وسيكون هناك لائحة جديدة للفريق عقب الانتهاء من كأس مصر".

وعن ضم صالح جمعة: "حتي الآن لا يوجد مفاوضات مع اللاعب ولكن سنعرضه على الجهاز الفني لكي يبدي رأيه فى التعاقد معه من عدمه".

ويذكر أن النادي الأهلي أعلن اليوم عن رحيل صالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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