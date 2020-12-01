أسرع قصة حب وزواج.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن أول مقابلة له مع زوجته

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن ذكرياته مع زوجتة الراحله، والتي كانت بينهما قصه حب كبيرة قبل الزواج.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائيه شاشة dmc "قصة ولا فى الخيال ولما شوفت سلوى شىء ما تغير فى داخلى وكنا بنشتغل سوا وطلبت إنى أوصلها وكانت ساكنة فى مصر الجديدة وصلتها".

وأضاف: "هيا استظرفتنى وقولتلها عاوز أقابلك وقولتلها يالا نتجوز وضحكت وقلتلى يالا تانى يوم، روحت خطبتها وبعد أسبوع اتجوزتها وكانت أسرع قصة حب وزواج".

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