خبير: لقاح كورونا سيتوفر في مصر خلال هذا التوقيت

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن شركة موديرنا قدمت الملف الخاص باللقاح الذي أنتجته بها إلى هيئة الأدوية الامريكية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 20 يومًا، ومن المتوقع ان يكون لقاح شركة فايز وموديرنا من أوائل اللقاحات في العالم.

وتابع "عنان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن التوقعات تشير إلى توفر اللقاح الخاص بفيروس كورونا في مصر خلال شهر مارس في أفضل التوقعات، وفي أسوء التوقعات في منتصف 2021.

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن لقاح كورونا إذا توفر فسيحول كورونا إلا انفلونزا، خاصة ان اللقاح أثبت فاعليته بصورة كبيرة.

وفي سياق آخر، اكد أستاذ اقتصاديات الدواء، أن 90% من إصابات الملاريا للأسف في أفريقيا، وهناك تخوف من زيادة انتشار هذا المرض خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتبنى علاج هذا المرض منذ عشرات السنوات، ولكن هناك تخوف من عدم أنتشار الأدوية الخاصة بالملاريا في ظل أنتشار كورونا، لان هذا سيؤدي إلى زيادة معدل الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.


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