عادل حمودة: مبارك كان رافضا لاستقبال أوباما عندما جاء لمصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في كتابه "أرض الميعاد" كشف بعض التفاصيل المتعلقة بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن أوباما ذكر واقعة عدم استقبال الرئيس الأسبق مبارك له عندما جاء عام 2009 لإلقاء خطابه الشهير في جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن اللقطة الشهيرة التي التقطت لأوباما وهو يهرول إلى مبارك الذي وقف في استقباله على باب القصر فسرها أوباما عندما قامت ثورة يناير 2011 بأنه استعاد هذه اللقطة الذي بينت كيف كان يتمسك مبارك رغم شيخوخته بالحكم.

وتابع: "الحقيقة أن مبارك في هذه الأثناء كان في حالة من الحزن والغم الشديد بسبب وفاة حفيده في نفس العام، وكان مبارك يرفض استقبال أوباما ويقول أنه جاء من أجل إلقاء خطابه في جامعة القاهرة".

واستطرد: "وقتها حدثت له ضغوط شديدة من النائب الراحل عمر سليمان وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية آنذاك وأقنعوه بصعوبة، وكنت أتصور أن أوباما قد استوعب الحالة الإنسانية التي كان عليها مبارك أثناء رحلته إلى القاهرة آنذاك".

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