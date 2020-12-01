بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدل.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: