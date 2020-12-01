بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدل.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة وشمال الصعيد. 

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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