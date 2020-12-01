عادل حمودة: أوباما جرب نفسه كمؤلف أدبي في كتابه "أرض الميعاد"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في كتابه "أرض الميعاد" جرب نفسه ككاتب، مشيرًا إلى أن أسلوبه في الكتاب كان جيدًا.

وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أوباما في كتابه جرب نفسه ككاتب ويقدم اسمه فقط في هذا الكتاب ولم يجرب نفسه كرئيس سابق.

وأشار إلى أنه لم يكشف عن أي سر في هذا الكتاب، موضحًا أن مبيعاته في لندن والولايات المتحدة في أول ظهوره وصل إلى 800 ألف نسخة، ولكن حدث انهيار في هذا الرقم وعاد كتاب زوجته ميشيل أوباما لتصدر الكتب الأكثر تفضيلًا.

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