عادل حمودة: أوباما جرب نفسه كمؤلف أدبي في كتابه "أرض الميعاد"

قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في كتابه "أرض الميعاد" جرب نفسه ككاتب، مشيرًا إلى أن أسلوبه في الكتاب كان جيدًا.





وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن أوباما في كتابه جرب نفسه ككاتب ويقدم اسمه فقط في هذا الكتاب ولم يجرب نفسه كرئيس سابق.



