حقيقة فيديو تضمن ادعاء سيدة بتعرض نجلتها للتحرش في أسوان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".. لإحدى السيدات تعمل بالخارج -متحدثة من الدولة التى تعمل بها - تناشد الأجهزة الأمنية حماية نجلتها بدعوى تعرضها لواقعة تحرش بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.





بالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكورة وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة حيث أنه أثناء سير كريمتها رفقة والدها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حدثت مشدة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، وقامت بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات"، وتم التصالح فيما بينهما فى حينه.. وتضررت من شخص آخر لقيامه بالتلفظ بألفاظ خادشه للحياء والتعدى عليها بالضرب.



تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر مانسب إليه، وعلل إتهامها له لتدخله لفض المشاجرة بينها وبين الأول، وبإستدعاء والد الفتاة أيد ماجاء بأقوال كريمته.