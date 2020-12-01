عادل حمودة: كتاب "أرض الميعاد" لأوباما لم يأت بأي جديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، "أرض الميعاد" لم يأت بأي جديد، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب مجرد انطباعات شخصية ولم يكشف فيها عن أي سر 

وأضاف "حمودة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الكتاب لم يأت بأي جديد وتأخره في إصداره أطاح بكل المعلومات التي كان من الممكن أن ينفرد بها".

وأشار إلى أن هذا الكتاب الجزء الأول منه عبارة عن مذكرات حياة أوباما منذ وصوله إلى الرئاسة حتى فترة رئاسته الأولى، وفي الجزء الثاني يضمن معلومات عن فترة رئاسته الثانية.

وأوضح، أن هذا الكتاب تأخر صدروه لمدة سنتين وأضيف له حوالي 200 صفحة، ولكن توقيته جاء في فترة مشاكل بالنسبة لتسليم السلطة واصطدام بايدن بإدارة البيت الأبيض التابعة للرئيس الحالي دونالد ترامب.

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مذكرات أوباما عادل حمودة بوابة الفجر الفجر

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