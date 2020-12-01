شاهد.. عمرو أديب يعرض "فيديو" صادم عن آثر عدم ارتداء الكمامة

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لإحدى المراكز البحثية الأجنبية يرصد آثر عدم ارتداء الكمامة في نقل العدوى بفيروس كورونا، وكمية الرذاذ التي تخرج من الشخص المصاب وقد تتسبب في إصابة غيره.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المركز البحثي يعتبر أن عدم ارتداء الكمامة نوع من الجنون، فضلا على أنهم حذروا من التجمعات الصغيرة لأنهم لا يعتقدوا أن احدهم مصاب.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



