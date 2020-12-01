موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي





ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي.





يأتي ذلك بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.





ويلاقي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي، يوم العاشر من شهر ديسمبر المقبل، على أرض مصر.



