عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:59 م
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرًا جديدًا بشأن امتحانات الثانوية العامة.
وقال "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل"
وتابع: "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وتوفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".
واستكمل: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام".
وقال "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل"
وتابع: "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وتوفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".
واستكمل: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام".
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