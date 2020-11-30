عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرًا جديدًا بشأن امتحانات الثانوية العامة.



وقال "شوقي"، في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل".



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل"



وتابع: "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وتوفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".



واستكمل: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام".

