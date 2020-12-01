سر تسبب بشارة واكيم في إعادة شادية تمثيل أحد مشاهدها 20 مرة





وأضافت الفنانة الراحلة: "بعد إعادة المشهد أكثر من 20 مرة، ترك بشارة واكيم نفسه على طبيعتها دون أن يتكلف تمثيل الغرام وبهذا تم تصوير المشهد".



يذكر أن واكيم/ شارك في أكثر من 100 فيلم بالسينما المصرية، وكان آخر أعماله فيلم "حلم ليلة" من تأليف وإخراج صلاح بدرخان.



استمر في العمل بالمسرح حتى بعد إصابته بالشلل إلى أن اعتزل العمل الفني في عام 1949.

تحل هذه الأيام ذكرى وفاة الفنان الكبير بشارة واكيم، أحد رواد الفن والمسرح والسينما.ويحكى عن الراحل أنه تسبب في إعادة الفنانة شادية أحد مشاهدها في فيلم "العقل في إجازة" أكثر من 20 مرة، وكشفت عن ذلك في حوار لمجلة "الكواكب" عام 1954، وقالت إنها كان من المفترض أن تبكي في مشهد يجمعها ببشارة واكيم، ولكن في كل مرة كانت لا تتمالك نفسها من الضحك بسببه، في حين أن المشهد كان تراجيديًا، ولكن الفكاهة كانت تغلب على أدائه فلا تستطع مقاومة الضحك.