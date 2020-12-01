التنمية المحلية تكشف الأرقام النهائية لطلبات التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن وصل إلى 2 مليون وأقل من 500 ألف طلب.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه بمجرد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء سيكون أمام من تقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح فرصة شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أنه بعدها سيتم نزول لجان الفحص لاستكمال المقايسات والمعاينات، موضحًا أن محافظة البحيرة تلقت ربع مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن كل من تقدم بطلب تصالح سيحصل على ترخيص رسمي من الدولة.

وفي تصريحات سابقة قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء سيتم تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحًا وحتى 12 مساء صيفا و10 مساء شتاءً، موضحًا أن أماكن السهر المقلقلة للراحة تخضع لقوانين تنظم عملها وتخضه لوزارة السياحة.

وأشار إلى أنه يتم زيادة خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة للغلق الـ1 صباحا، موضحًا أن مواعيد فتح المطاعم والبازارات يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الـ1 صباحا صيفا والـ12 شتاءً مع استمرار خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة صيفا وشتاءً. 

وأوضح أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق في المحافظات الساحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من رئيس اللجنة العليا للتراخيص.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان بكل محافظات مصر من المحليات والسياحة والداخلية لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفين ستكون متدرجة بداية بإنذار كتابي وإغلاق لمدة 15 يومًا، وفي حالة تكرار الأمر ستكون العقوبة الإغلاق لمدة شهر.

وتابع أنه في حالة تكرارها مرة ثالثة فالعقوبة ستكون في هذه الحالة إلغاء الترخيص إذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام، مشددًا أن الهدف من تنظيم مواعيد الإغلاق هو التخفيف من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم إصدار كتاب دوري للمحافظين لتنفيذ تعليمات الإغلاق في المواعيد المحددة.

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وزارة السياحه مواعيد المحال مخالفات البناء بوابة الفجر المحال التجاريه الفجر

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