كلوب يكشف عن هدفه الحقيقي في مسيرته مع ليفربول

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن السعي للمثالية هو جزء من وظيفته، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يأتي بأي ثمن .

وأضاف كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي للعبة (يويفا)، اليوم الاثنين: "طالما أنك لست مثاليا، فلديك مساحة للتطور، وهو أمر رائع ويمنحك الدافع لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجهها خلال الموسم أو خلال مسيرتك الكروية ككل".

وتابع: "لذلك من الواضح أنني لست متخصصا في المثالية، لكنني أسعى مع اللاعبين للاقتراب منها قدر الإمكان".

وأوضح كلوب :"هناك مساحة كبيرة للتحسن وهذا ما نعمل عليه، لكن أثناء محاولتك التحسن يجب ألا تنسى ابدا الأشياء الجيدة التي لديك بالفعل وتقوم باستخدامها وهذا ما نفعله أيضا".

وقال كلوب: "لذلك هذا ليس شيئا يجب القيام به كل صباح، بأنه علينا أن نصبح أفضل، لا نحن نعلم الكثير من الأشياء الجيدة لدرجة أنها تكون كافية لتنفيذها على أرض الملعب ".

وتولى كلوب /53 عاما/ مهمة تدريب ليفربول في عام 2015، عقب قيادته فريق بوروسيا دورتموند للفوز مرتين بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وكأس ألمانيا والصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، كما أنه حقق اللقب الأوروبي في 2019 مع ليفربول، وأنهى 30 عاما من الانتظار لتحقيق لقب الدوري مجددا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، بفارق الأهداف خلف توتنهام، كما أنه سيكون قادرا على حسم تأهله إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا حينما يواجه أياكس أمستردام غدا الثلاثاء.