في ذكرى وفاته.. تعرف على نقطة التحول في حياة كامل الشناوي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر الكبير كامل الشناوي، واحد من كبار شعراء مصر في القرن العشرين.

كانت نقطة التحول في حياتة كامل الشناوي، اللقاء مع أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي أعجب بقصيدة نشرتها له مجلة "البلاغ الأسبوعي"، وبفضلها اختاره ليقرأ أشعاره في المنتديات والصالونات الأدبية، لكن "الشناوي" انقطع عن ذلك حتى لا يختصر حياته في إلقاء شعر أمير الشعراء، بحسب محررة الكتاب.

وعمل الشاعر بعد ذلك بالصحافة، وقد بدأ مصححًا لغويًا في مجلة "كوكب الشرق"، ثم "الشبيبة"، كما عمل مع طه حسين في صحيفة "الوادي"، وعمل مع العقاد في "روز اليوسف".

وبعد إغلاق "روزاليوسف" عمل بـ"الأهرام"، وتولى تحرير صفحة الأدب، ثم حرر بابًا يوميًا بعنوان "خواطر حرة"، صنع شهرته الصحفية قبل أن يتولى رئاسة تحرير "مجلة آخر ساعة" بترشيح الصحفي الشهير محمد التابعي.

كما شارك "الشناوي" في رئاسة تحرير الأخبار، ومع قيام ثورة يوليو تحمس لها "الشناوي" بل عُد من المبشرين بها، بسبب قصيدته "أنت في صمتك مرغم"، وعمل عضوًا بمجلس تحرير جريدة "الجمهورية" التي أسستها ثورة يوليو، وظل بها حتى عام 1962، حيث انتقل لصحيفة الأخبار حتى وفاته، وكان يكتب فيها اليوميات التي تشكل الخلية الرئيسية لهذا الكتاب.


أخبار تهمك

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل أليو بادجي عن الانتقال لنادي أميان الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!