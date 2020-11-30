موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى نصف نهائى كأس مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف نهائي كأس غدًا الثلاثاء فى لقاء قوي بين الفريقين على ستاد السويس الجديد.

وتقام مباراة النادى الأهلى والاتحاد السكندري فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.

ويذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

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