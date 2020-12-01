"صحة البرلمان" تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. وأبرز موارده (فيديو)

كشف أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية والذي سيتم مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان.





وقال "أبو العلا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هذا الصندوق يهدف لصالح المواطن خاصة عقب جائحة كورونا.





وأشار إلى أنه سيتم فرض 100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة لصالح الصندوق، كما أنه سيتم استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيه على تراخيص السيارات.





وأوضح أنه سيتم فرض رسوم قيمته قرش واحد على كل مكالمة محمول لصالح الصندوق، مع تحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح صندوق الطوارئ الطبية.





وفيما يتعلق بتطورات فيروس كورونا أكد أن حالات كورونا في ارتفاع ولكن الدولة جاهزة ومستعدة للتعامل مع الحالات، موجهًا نصيحة للمصريين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن مصر تتعاون مع الصين في تجارب سريرية من أجل مصل كورونا، متابعًا أن مصل مودرنا أعطى أمل كبير والدولة المصرية ستحصل على أي مصل سيعتمد في العالم لمواجهة الفيروس.



