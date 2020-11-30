إغلاق 8 مطاعم بالإسكندرية لعدم ألتزامها بإجراءات كورونا (صور)

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ترأس اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، حملة مكبرة بشوارع سويتر، شامبليون، الميناء الشرقية؛ والزهرة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي.



جاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطاعم، وبحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.



وتم خلال الحملة المرور علي تلك المنشات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بها، وتم خلالها إغلاق عدد ٨ منشآت عبارة عن ٣ كافيهات بشارع سوتير، عدد ١ كافيه و١محل بشارع شامبليون، وعدد ٣ مقاهي بشارع المينا الشرقية والزهرة.وذلك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



كما تم ضبط عدد ١٧ حالة اشغال متنوع. شارك في الحملة مدير إدارة اشغال الطريق،؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، معاون رئيس للخدمات، مفتش المتابعة المختص،وادارة الحملة الميكانيكية،ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.