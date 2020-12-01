"الصحة": اكتشاف مركز لعلاج الإدمان قائم على إدارته خريجي آداب

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر استطاعت اكتشاف غرفة عملية غير مرخصة بإحدى العيادات لا يراعى فيها أي شيء من الإجراءات الصحية مثل التعقيم وخلافه، وهذا يؤدي الى زيادة إصابات فيروس سي بصورة كبيرة.





وتابع "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى "، أن إدارة العلاج الحر اكتشفت مركز لعلاج الإدمان يقوم بإدارة بعض خريجي كليات الآداب الذين يكتبون روشتات علاجية بصورة غير صحيحة.



