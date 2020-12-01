"الصحة": اكتشاف مركز لعلاج الإدمان قائم على إدارته خريجي آداب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر استطاعت اكتشاف غرفة عملية غير مرخصة بإحدى العيادات لا يراعى فيها أي شيء من الإجراءات الصحية مثل التعقيم وخلافه، وهذا يؤدي الى زيادة إصابات فيروس سي بصورة كبيرة. 

وتابع "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن إدارة العلاج الحر اكتشفت مركز لعلاج الإدمان يقوم بإدارة بعض خريجي كليات الآداب الذين يكتبون روشتات علاجية بصورة غير صحيحة. 

ولفت إلى أن الإدارة اكتشفت أيضًا صيدلية تقوم بالتلاعب بالفواتير، وتقوم بصرف بعض المواد المخدرة، معقبًا: "في ناس بتقبل تتربح على حساب صحة الناس"

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