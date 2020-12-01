بشارة واكيم من أوائل النجوم الذين عملوا في السينما المصرية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير بشارة واكيم، الذي أمتع من خلالها الجمهور بخفة ظله وموهبته التي أهلته أن يشارك في هذا الكم من الأعمال الفنية.

يعتبر واكيم من أوائل النجوم الذين عملوا في السينما المصرية، بداية من الفيلم الصامت "برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1923.

قدم أول بطولة مطلقة عام 1942 من خلال فيلم "لو كنت غني" للمخرج هنري بركات.

قدّم العديد من الأفلام خلال فترتي الثلاثينيات والأربعينيات منها: "بسلامته عايز يتجوز، الباشمقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس" وغيرها.

شارك واكيم في عدد كبير من أفلام نجيب الريحاني، ومنها "لعبة الست، وليلى بنت الفقراء، وقلبي دليلي، وغرام وانتقام".

أخبار تهمك

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ ربع ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل أليو بادجي عن الانتقال لنادي أميان الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!