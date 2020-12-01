بشارة واكيم من أوائل النجوم الذين عملوا في السينما المصرية

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير بشارة واكيم، الذي أمتع من خلالها الجمهور بخفة ظله وموهبته التي أهلته أن يشارك في هذا الكم من الأعمال الفنية.



يعتبر واكيم من أوائل النجوم الذين عملوا في السينما المصرية، بداية من الفيلم الصامت "برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1923.



قدم أول بطولة مطلقة عام 1942 من خلال فيلم "لو كنت غني" للمخرج هنري بركات.



قدّم العديد من الأفلام خلال فترتي الثلاثينيات والأربعينيات منها: "بسلامته عايز يتجوز، الباشمقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس" وغيرها.



شارك واكيم في عدد كبير من أفلام نجيب الريحاني، ومنها "لعبة الست، وليلى بنت الفقراء، وقلبي دليلي، وغرام وانتقام".