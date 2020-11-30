إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتن على طريق بنى سويف الازهرى وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى مستشفى بنى سويف التخصصي.



وتلقى اللواء محمد مراد مدير الأمن إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الازهرى ونتج عن الحادث اصابة 6 أشخاص.



والمصابون هم: ادهم كامل زكي، 24 سنة من قرية بلفيا ومصاب باشتباه ما بعد الرتجاج مع غيبوبة تامة مع ش كسر بالساق اليسري مع كدمات بالجسم ومني عثمان علي 35 سنة البشريربة منزل مصابة جرح قطعي بالرائس حوالي 15 س مع ش ما بعد الارتجاج واحمد محمد حسانين 25سنة نقاش من عزبة التحرير مصاب كدمة شديدة بالقدم اليمنيو انتصار كمال خميس 40سنة من شارع البشري ربة منزل مصابة بكسر بالليد اليسريمع جروح وسحجات بالجسم ومهاب حسين كمال الدين كامل 4 سنوات مصاب بجروح وسحجاتبالجسم وعبد الرحمن عادل حسين 35 سنة من ميدان الحمام مصاب بكسر بالساق اليمنى.



وتم تحرير محضر بالواقعة.

