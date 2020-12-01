تعليق قوي من "الإبراشي" على وثيقة التعديل الوزاري

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على انتشار وثيقة للتعديل الوزاري: "واحد قعد مخمخ، وقعد عمل تشكيل وزاري من دماغه وقام بتسمية بعض الوزراء، كانه بيشكل فريق كرة قدم".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن وثيقة التعديل الوزاري المزيفة انتشرت بشكل كبير، رغم أنه لا يوجد أي تشكيل وزاري الآن، وإذا حدث فسيكون مرتبط بانعقاد مجلس النواب. 

ولفت الإعلامي، إلى أن التشكيل الوزاري المزعوم شمل تغير رئيس الحكومة، معقبًا: "كل الكلام ده ليس صحة له، الحكومة ربما تكتسب شعبية بسبب تعاملها مع ازمة كورونا والكثير من الازمات الفترة الأخيرة". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي رئيس الحكومه بوابة الفجر الفجر التعديل الوزاري

أخبار تهمك

الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

منذ نصف ساعة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من ميدو على فسخ الأهلي تعاقده مع صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل محمد منير على تقليد علي ربيع له

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض من الدوري الفنلندي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد للحكومة الأردنية

سوزي ناشد: الدستور ليس وثيقة جامدة وإنما نابضة بالحياة وقابلة للتعديل (فيديو)

عمر الرزاز: التعديل الوزاري جاء بعد حزمة إجراءات تحفيزية

بكري: تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والإعلامي خلال أيام

مصطفى بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

لميس الحديدي: الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الحكومة عقب انتخابات البرلمان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

10:01 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!