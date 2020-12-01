تعليق قوي من "الإبراشي" على وثيقة التعديل الوزاري

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على انتشار وثيقة للتعديل الوزاري: "واحد قعد مخمخ، وقعد عمل تشكيل وزاري من دماغه وقام بتسمية بعض الوزراء، كانه بيشكل فريق كرة قدم".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن وثيقة التعديل الوزاري المزيفة انتشرت بشكل كبير، رغم أنه لا يوجد أي تشكيل وزاري الآن، وإذا حدث فسيكون مرتبط بانعقاد مجلس النواب.



