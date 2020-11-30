كلوب يكشف تطورات إصابة نجم ليفربول

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، اليوم الإثنين، أن لاعب وسطه الإسباني تياغو الكانتارا يحتاج لمزيد من الوقت من أجل التعافي من الإصابة في الركبة.

وتعرض تياغو للإصابة خلال التعادل مع إيفرتون 2-2 الشهر الماضي وهي نفس المباراة التي شهدت إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الركبة أيضاً.

وقال كلوب "الإصابة لم تكن بمثل هذا السوء في البداية لكن بعد إعادة التقييم الطبي، فإنه لن يشارك مع بطل الدوري الإنجليزي لبضعة أسابيع".

وأوضح كلوب في مؤتمر صحافي عبر مقطع فيديو قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "بالنسبة لتياجو فعلينا توضيح الأمر بعض الشيء".

وأضاف "في يوم إصابة تياغو خلال التحام في مباراة إيفرتون، حدثت إصابة فان دايك أيضا، وبعد الفحوص بدا أن إحدى الإصابتين سيئة للغاية، بينما الأخرى ليست سيئة نظرا لعدم حدوث أي كسر".