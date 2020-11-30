خطوة واحدة تفصل أليو بادجي عن الانتقال لنادي أميان الفرنسي













كشف مصدر مقرب من السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، عن العروض التي يمتلكها اللاعب للرحيل عن النادي الأحمر، بعدما قام مسؤولو النادي باستبعاده من قائمة الفريق للموسم المقبل.





وقال المصدر إن بادجي لديه عرضين أحدهما من نادي أميان الذي يلعب في دور الدرجة الثانية الفرنسي، والأخر من نادي إسباني أيضا يلعب في الدرجة الثانية في إسبانيا، وعرض أخر من بولندا.





وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي أتم مفاوضاته مع نادي أميان الفرنسي بإعارة اللاعب حتى شهر يونيو المقبل بنية البيع.





وأشار المصدر إلى أن المتبقي لكي تتم الصفقة هو إتمام بادجي على التفاصيل المادية مع نادي أميان الفرنسي لكي تتم الصفقة بشكل نهائي.



