في ذكرى وفاته.. بشارة واكيم قبطي وحفظ القرأن كاملًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير بشارة واكيم، أحد رواد السينما المصرية، وأحد أهم فناني مصر في عصره.

اسمه الحقيقي بشارة يواقيم، ولد في حي الفجالة بالقاهرة في يوم 5 مارس 1890، درس في مدارس الفرير الفرنسية في باب اللوق، لذا اتقن الفرنسية مبكرًا.

انتسب لكلية الحقوق وحاز على درجة الليسانس، وعمل في المحاماة لفترة قصيرة.

كان مرشحًا ﻹحدى المنح الدراسية إلى فرنسا ولكن الأمر لم يكتمل بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

بدأ حياته الفنية مع فرقتي عبد الرحمن رشدي وجورج أبيض، حسب مذكرات المسرحي الكبير سمير خفاجي.

عمل بعد ذلك مع الفنان يوسف وهبي في فرقة رمسيس، وكونا ثنائيًا كوميديا جعل الفرقة من أكثر الفرق المسرحية رواجًا.

كما عمل كذلك مع الفنانة منيرة المهدية، إحدى أشهر فنانات مصر آنذاك.

أتقن واكيم اللغة العربية، وتعلمها عن ظهر قلب من القرآن الكريم، بالرغم من أنه قبطي، حيث اعتنق وجهة نظر تقول، إن من يريد أن يتثقف في اللغة العربية يجب أن يحفظ القرآن الكريم ويفهم معاني آياته، وهو ما فعله.

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