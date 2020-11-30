مفاجأة.. مصور "سيشن فتاة سقارة" دفع 1500 جنيها لتسهيل دخولها

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشف مصدر أمني مسؤول عن ملابسات تصوير فتاة بـ" زي فرعوني بمنطقة سقارة الأثرية"، إذ تبين أن مصور " السيشن"، هو الذي سهل دخول الفتاة المنطقة، بعد دفعه مبلغ مالي قدره 1500 جنيها، لأفراد الأمن الإداري، لسماحهما بالدخول والتصوير.

كان أفاد مصدر أمني مسؤول أن شرطة السياحة والآثار، تمكنت من القبض على سلمى الشيمي الفتاة صاحبة الصور المتداولة على الفيسبوك خلال الساعات الأخيرة، وهي ترتدي ملابس فرعونية بمنطقة سقارة الأثرية.

وأضاف المصدر إلى الفجر أنه تم القبض على مصور " السيشن" أيضًا، و4 أفراد أمن إداري بالمنطقة الأثرية، إضافة إلى اثنان من مفتشي الآثار بسقارة.


وتفحص شرطة السياحة والآثار صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تجري تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.

ومن جانبه أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.

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