رئيس قناة السويس: ارتفاع إحصائيات القناة الشهر الجاري بصورة ملحوظة

في كلمته، رحب الفريق ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستويين الشعبي والدبلوماسي وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية باعتبارها حلقة الوصل الأهم لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة ومتكاملة تهدف بحلول عام ٢٠٢٣ إلى تحقيق خطوات ملموسة على صعيد عدة محاور رئيسية أبرزها استكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول البحري لتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة، علاوة على تفعيل التوجه نحو التحول الرقمي.



وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس الجديدة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة بالإضافة إلى رفع كفائتها وزيادة قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، وذلك بالتوازي مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة وتطوير 5 جراجات أخرى في القناة الأصلية، لتظل القناة الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر آمانًا.



وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العنصر البشري وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المرفق الملاحي الأهم في العالم، معبرًا عن فخره بامتلاك الهيئة خبرات فريدة في مجال الإرشاد البحري وذلك من خلال فريق عمل من المرشدين هم الأفضل عالميًا فيما يتعلق بالإبحار في القنوات والممرات الملاحية الضيقة، كما تحرص الهيئة على تطوير وصقل خبرات وقدرات المرشدين من خلال برامج التدريب التي يقدمها مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.



وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع أمان السفن وسلامتها على رأس أولويات المعايير الخاصة بمنظومة الخدمات المقدمة للسفن العابرة دون التفرقة بين علم دولة وأخرى بما يتفق مع مبادئ حرية الملاحة والمواثيق والمعاهدات الدولية، مشيدًا في هذا الصدد بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي لحماية المجرى الملاحي للقناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.



واستعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات شركات وترسانات الهيئة، في تقديم العديد من الخدمات والأنشطة المتعلقة بالمجال البحري وعلى رأسها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وبناء الوحدات البحرية المساعدة مثل القاطرات ولنشات الإرشاد.



من جانبه، أعرب السيد جريجوري سلافونك وكيل وزارة البحرية الأمريكية عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعد الأولى بالنسبة له لقناة السويس، موجها الشكر للسيد الفريق على حسن الاستقبال، وما تقدمه قناة السويس من خدمات وتسهيلات لضمان العبور الآمن للسفن.



وشملت الزيارة قيام الوفد الأمريكي بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها التوجه للمارينا الجديدة شرق القناة لمشاهدة عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية.



وفي الختام، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع القناة الجديدة للسيد جريجوري سلافونك وكيل وزارة البحرية الأمريكية، كما قدم درعًا اخر للسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المصريين قدموا إنجازًا من خلال جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام لتمويل قناة السويس الجديدة.وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن دائمًا على وعي المصريين، والذي يدعم الدولة في إنجازاتها للصالح العام.وأشار إلى ارتفاع إحصائيات القناة الشهر الجاري بصورة ملحوظة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، لافتًا إلى أن حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد دليل على إنجاز المصريين الذي تحقق.استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى برئاسة السيد جريجوري سلافونك القائم بعمل وكيل وزارة البحرية الأمريكية، وبرفقته كل من السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، والعقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.شمل اللقاء التباحث حول سبل دعم التعاون المشترك والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.