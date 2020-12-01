شاهد.. تعليق شقيق مصور "فوتسيشن سقارة" بعد إلقاء القبض عليه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
فوتوسيشن سقارة
فوتوسيشن سقارة
شيماء حسن
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قال "عمرو"، شقيق حسام مصور فوتوسيشن واقعة سقارة، تعليقا على واقعة تصوير عارضة الأزياء في منطقة سقارة الأثرية والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فيه ناس جم أخذوه وقالوا هنأخذ منه كلمتين".

وأضاف "عمرو" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "أخويا ملوش علاقة بالتصاريح، وتصوير لسلمى أو غيرها ده شغله وأكل عيشه، وهو غير مسئول عن دفع الرسوم وهو كان معاه اتنين كمان وهي كانت دافعه لهم".

وفي ذات السياق قال أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن الفوتوسيشن الخاص بـ فتاة سيشن سقارة به إساءة للدولة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الإثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها إيحاءات وألفاظ خارجة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك خطأ كبير.

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