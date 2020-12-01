أسعار الذهب اليوم 1-12-2020.. سعر المعدن الأصفر فى أول تعاملات شهر ديسمبر

استقرت أسعار الذهب فى أول تعاملات شهر ديسمبر اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت تراجعات خلال الشهر الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 776 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 665.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 886.75 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيهًا.

سعر الذهب عالمي

سجلت أسعار الذهب خسائر للشهر الرابع على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بفعل آمال لقاح كورونا.





وفقدت أسعار الذهب حوالي 20 دولاراً خلال التعاملات لكنها قلصت خسائرها مع تراجع قوي للأسهم الأمريكية.









وأدى التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي مع آمال لقاح فيروس كورونا إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.





وأعلنت شركة "موديرنا" اليوم، أن التجارب النهائية أثبتت فاعلية لقاحها بنسبة 94 بالمائة، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بطلب لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية بشأن الاستخدام الطارئ للعلاج.













كما تعززت معنويات المخاطرة بعد البيانات التي أظهرت توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات في الشهر الماضي.





وينتظر المستثمرون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع، بحثاً عن أدلة على الاتجاه المحتمل الذي قد تتخذه السياسة النقدية.









وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار، ليصل إلى مستوى 1780.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ يوليو/تموز الماضي.





وسجلت أسعار الذهب خسائر شهرية للمرة الرابعة على التوالي عند 5.6 بالمائة.





وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1779.70 دولار للأوقية.







