كل ما تريد معرفته عن نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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توجت جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بالنجاح، حيث أعلنت الهيئة الوطنية، فوز 110 مرشحين في 13 محافظة، عقب تطبيق معايير النزاهة والشفافية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

١. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 110 مرشحين بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

٢. أجريت جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة هي: الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والوادي الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

٣. طبقت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية في إجراء جولة الإعادة في 13 محافظة.

٤. واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

٥. تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات إشادات كثيرة من منظمات مجتمع مدنى تشيد بالقرارات التنظيمية للعملية الانتخابية وبحسن سير عمليات الاقتراع والفرز والالتزام بالمعايير الدولية.

٦. فصلت في جميع التظلمات المقدمة من المرشحين الذين تظلموا على عمليتي الاقتراع والفرز.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

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