



إستقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1-12-2020 ، بعد أن حقق مجموعة من الارتفعات خلال الفترة الأخيرة.





وننشر أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث كالاتي :













سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



