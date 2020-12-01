"الصحة" تكشف طوق النجاة من الإصابة بالكورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة من الإصابة بعدوى كورونا، منوها بأن سرعة التوجه إلى الطبيب المختص إذا شعر أي شخص بالأعراض أحد أهم الإجراءات الاحترازية، وليس فقط الكمامة، والتباعد الاجتماعي.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم زيادة عدد خدمة العملاء بالخط الساخن 105 إلى 800 شخص، لتقديم مساعدة أكبر وأسرع للمواطنين، منوها بأن كل مستشفيات مصر مسموح لها أن تجري تقييما لأي حالة مصابة، أو تشعر بأعراض.

وأضاف أن المريض الذي يتم عزله في المنزل يحصل على بروتكول العلاج مجانا، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل كل الجهد لخدمة المواطنين.



