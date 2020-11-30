إنتاج أوبك النفطي يرتفع للشهر الخامس على التوالي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
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كشف مسح حديث عن ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، مع زيادة الإنتاج من قبل ليبيا.

ووجد المسح الصادر عن وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تضم 13 عضوا ضخت 25.31 مليون برميل يومياً في الشهر الجاري، بزيادة 750 ألف برميل يومياً عن إنتاج أكتوبر السابق له.

ويجتمع تحالف "أوبك+" بشكل فعلي اليوم وغدا لبحث إمكانية تمديد القيود الحالية بسبب ضعف الطلب أو زيادة الإنتاج تدريجياًمن يناير.

وشهدت ليبيا، العضو في أوبك المعفاة من اتفاقية خفض الإنتاج، انتعاشًا في الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهذا يمثل مشكلة للمنتجين الآخرين الذين يحاولون إدارة الإمدادات حيث تمنع عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا انتعاش الطلب.

في غضون ذلك، وجد المسح أن دول "أوبك" ملتزمة باتفاق الإمدادات بل أكثر من المتفق عليه حيث بلغ معدل الالتزام بالتخفيضات 102 بالمائة في الشهر الجاري.

ووجد المسح أن إيران وفنزويلا، العضوان الآخران في أوبك المعفيان من خفض الإمدادات، سجلا أيضاً زيادة في الإنتاج.

وزادت الإمارات إنتاجها النفطي 90 ألف برميل يومياً، بينما حافظت السعودية والكويت على إنتاجهما.

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