وزير المالية يكشف تفاصيل الشريحة التالية لقرض صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي كان 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليار دولار، وتبقى 5.2 مليار دولار.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار"

كان فريق خبراء صندوق النقد الدولي قد توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يمهد لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.6 مليار دولار.

وكانت بعثة الصندوق إلى مصر قد أتمت افتراضيا في الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجاري وناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.

وضخت مصر بحسب وزير المالية؛ 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.

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