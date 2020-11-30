تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قال عمرو محمد، شقيق "حسام" مصور فوتسيشن "فتاة سقارة" سلمى الشيمي، إن شقيقه حاصل على "دبلوم صنايع"، وعمل مصورا في أحد الاستوديوهات بمنطقة المعادي، وتعرف على سلمى الشيمي، من خلال عمله، مضيفًا أن شقيقه هو الأخ الأصغر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن شقيقه عمل مع الفتاة في "فوتوسيشن" آخر يدعى "سيشن عربية الموز"، وأنه منذ ساعتين تقريبا حضرت الشرطة وتم القبض عليه.

وتفحص شرطة السياحة والآثار صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تجري تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.

من جهته، أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.

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