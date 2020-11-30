في ذكرى وفاته.. تعرف على طفولة كامل الشناوي.. و بداية رحلته

Advertisements



تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر الكبير كامل الشناوي، واحد من كبار شعراء مصر في القرن العشرين، عاش حياة مليئة بالإبداع.



ولد "الشناوي" عقب وفاة الزعيم الوطني مصطفى كامل، فسماه والده "مصطفى كامل" تيمنًا بوطنية الزعيم الراحل وكفاحه، وقد تدرج والده الشيخ سيد الشناوي بالقضاء الشرعي، حتى أصبح رئيسًا للمحكمة الشرعية، وكان ذلك أعلى وأرفع منصب قضائي في مصر في ذلك العصر، كما كان عمه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف.



وعاش الشاعر الراحل طفولته في عزلة، بسبب سمنته المفرطة، التي كانت تدفع بقية الأطفال للتنمر عليه والسخرية منه، إلا أنه سرعان ما استطاع التغلب على هذه العزلة، بفضل روحه المرحة الساخرة، إلى جانب قدراته الشعرية التي لفتت أنظار رفاقه من الطلاب.



ودخل كامل الشناوي الأزهر الشريف، ولم يستمر به أكثر من 5 سنوات، فعمد إلى المطالعة ومجالس الأدباء، ودرس الآداب العربية والأجنبية في عصورها المختلفة.



وبدأت رحلة "الشناوي" مع الصحافة عبر مراسلات صغيرة قدمها لـ"السياسة الأسبوعية"، قبل التعرف على رئيس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل، ثم راسل مجلة "الكشكول"، وشارك عام 1928 في تأسيس جمعية "الأدب والتمثيل"، مع الممثل زكي طليمات، وكان من بين الأعضاء الممثل محمود المليجي والصحفي الرائد حافظ محمود.



